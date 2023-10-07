إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 4 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كل التعديات، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

تكثيف حملات إزالة التعديات

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد، والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز بالبحيرة عن إزالة 21 حالة تعد على مساحة 2260 مترا مربعا، تضمنت 6 حالات تعد بمساحة 970 مترا مربعا، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية وشدات خشبية بنطاق قرى ديروط وكوم النصر وأريمون بالمحمودية.

كما أزالت الأجهزة 11 حالة تعد بمساحة 890 مترا مربعا، عبارة عن شدات خشبيه وأسوار ومباني بالطوب الأبيض بنطاق قري الشعراوي وآدم والنمرية بأبو المطامير.

وأزالت الحملات حالتي تعد بمساحة 200 متر مربع، عبارة عن مبان بالطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد.