حضور كبير لرموز دينية وسياسية بالمؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

قبل دقائق من انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وذلك للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل، شهدت القاعة التي يُقام بها المؤتمر في فندق إنتركونتيننتال – قاعة سرايا – بمدينة نصر، حضور عدد كبير من القيادات الحزبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من النجوم والمشاهير ورجال الإعلام والصحافة والسياسيين والشخصيات العامة.

وكان المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، قد أجرى اليوم الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وكان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية له.