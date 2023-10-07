تحرير 76 محضرا ضد مخابز وبدالي التموين خلال أسبوع في بني سويف

أكد المحاسب وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، تحرير 68 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال أسبوع، ضد مخابز بلدية، لعدم التزامها بتعليمات التشغيل اللازمة، و8 محاضر ضد بدالي التموين لعدم التزامهم بالتعليمات.

68 محضرا تموينيا لمخابز بلدية في بني سويف

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 68 لمخالفات بالمخابز، بواقع 17 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و17 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 6 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تصرف في حصة الدقيق

كما شملت الحملات التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، 8 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، محضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضر للتوقف الكلي عن الإنتاج، بجانب 8 محاضر للتصرف في 135 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما، و3 محاضر لتجميع دقيق مدعم بإجمالي 20 جوال، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد.

تكثيف الرقابة على المخابز

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.

تحرير 8 محاضر تموينية متنوعة

كما شملت الحملة المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.