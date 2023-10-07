بعد تعطيل الدراسة بمطروح.. خريطة سقوط الأمطار في 14 محافظة غدا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، بيانا بتوقعات حالة الطقس غدا في المحافظات، مشيرة إلى تعرض 14 محافظة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وهي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، والمنيا، والفيوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن محافظات جنوب الصعيد، وهي الأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر تشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إذ سجلت أقصى سرعة لها 36 كيلومترا في الساعة، كما تشهد أيضا محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر أيضا نشاط للرياح، إذ تسجل 34 كيلومترا في الساعة.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتشير التوقعات إلى تكون غيوم جزئية على مدار اليوم على المحافظات، باستثناء محافظات جنوب الصعيد إذ تشهد طقسا مشمسا.

وبحسب توقعات الهيئة، فإن حالة الأمواج فى البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويترواح ارتفاعها من 1 إلى 1.5 متر وتكون شمالية غربية، وتكون أمواج البحر الأحمر معتدلة ويصل ارتفاعها إلى 2.5 متر.

وأعلن محافظ مطروح، قبل قليل، تأجيل الدراسة غداً الأحد في المدارس، استنادا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة إلى سقوط أمطار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين غداً، وطالبتهم بتوخي الحذر إثر تكون الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا.