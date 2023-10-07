انطلاق الأسبوع الـ9 من الخطة التدريبية الجديدة لـ«التنمية المحلية» غدا

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام 2023/2024 غدا الأحد، بتنفيذ دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهي إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والتي يستفيد منها 28 متدربا.

وأشار إلى أن الدورة تستهدف اكتساب المتدربين بتطبيق نظرية كايزن والتي تركز على فلسفة التحسين المستمر والمنهجي والتدريجي في الطريقة التي تتم بها الأمور، ولعمليات الإنتاج في العمل والتعرف على متطلبات التغيير المؤسسي الناجح، وإدارة التغيير وجعله كعنصر ناجح وحاسم في العمل وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية المستمرة في تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.

محتوى الدورة

وأشار اللواء هشام أمنة إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول مفهوم منهجية التحسين المستمر، وأنواع أساليب التحسين، ومفهوم منهجية الكايزن ومظلتها وأدوارها المتنوعة، فوائد تطبيقها ،وكيفية التحسين والابتكار، وخطوات عملية التحسين المستمر، وأهم العناصر اللازمة لنجاحه، والنتائج المتوقعة من تطبيق الكايزن، كما ستتضمن الدورة استعراض نماذج وحالات عملية.

مركز سقارة

وكلف اللواء هشام آمنة، مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنظيم دورة مجمعة لمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات في الأسبوع التدريبي التاسع و تتضمن الدورة التأهيلية الرابعة وتشمل محافظات «بني سويف - قنا - أسوان - الوادي الجديد - السويس- الإسماعيلية»، والخامسة في محافظات: «الإسكندرية - البحيرة - سوهاج - أسيوط»، والسادسة «كفر الشيخ - المنيا - شمال سيناء - الشرقية - دمياط».

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التي توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز.

وأكد استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات.

التخطيط والمتابعة

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة، تهدف إلى تدعيم مدخل التنمية بالمشاركة المجتمعية، إذ تتضمن الدورة تطبيقات عملية على تقدير الاحتياجات المجتمعية بالمشاركة، والتعريف بالاعتبارات المجتمعية وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلي، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، وكيفية الإعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية.