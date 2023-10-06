حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. تنفيذ 207 آلاف مشروع

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي أجراها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 29 سبتمبر الماضى وحتى 6 أكتوبر الجاري، وبينها بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال الشتوية وانطلاق الأسبوع التدريبي الثامن لمركز التنمية المحلية.

الجمعة 29 سبتمبر

جرى بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، وذلك طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد إنتهاء المواعيد الصيفية التي تكون اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

السبت 30 سبتمبر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بتنفيذ 5 دورات تدريبية:

- دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

- دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني.

- دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills، وهي إحدى دورات التعاون مع الوكالة الألمانية giz.

- دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل.

الأحد 1 أكتوبر

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج الزيارة الأولى التي أجراها ستيفان جييمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة واليمن وجيبوتي لمحافظة قنا، لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأشار التقرير إلى أنّ المدير الإقليمي للبنك الدولي، التقى خلال زيارته لقنا مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتناولت الزيارة، عرض أهم مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودوره في تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين البنية الأساسية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

الاثنين 2 أكتوبر

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة «سند الخير»، التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 حتى نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت على مدار 75 أسبوعًا، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فث الأحياء الشعبية والقرى فى 16 محافظة كمرحلة أولى، مؤكدًا أنّ حجم مبيعات مبادرة «سند الخير» منذ انطلاقها حتى الآن، وصلت إلى نحو 371,7 مليون جنيه.

الثلاثاء 3 أكتوبر

هنأ وزير التنمية المحلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكري الخمسين من انتصارات أكتوبر المجيدة.

واستقبل وزير التنمية المحلية، إريك فان ديربيرج، وزير الهجرة الهولندي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور سفير هولندا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والهجرة الهولندية.

الأربعاء 4 أكتوبر

استعرض اللواء هشام آمنة، جهود مبادرة «صوتك مسموع»، حيث تلقت حتى الآن 719 ألفًا و155 رسالة، تضمنت نحو 119,5 ألف شكوى، وجرى حل 117 ألف شكوى منها بنسبة 97,8%، وجارِ حل 2572 شكوى، مؤكدًا أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

كما شارك وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 289، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنّ الحكومة ستبدأ في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر «حكاية وطن».

الخميس 5 أكتوبر

تلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً عما جرى إنجازه بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023، إذ نجح «مشروعك» في تنفيذ 207.5 ألف مشروع، بقروض بلغت نحو 27.1 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1.6 مليون فرصة عمل، مؤكدًا أنّ برنامج «مشروعك»، يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.