وزارة التنمية المحلية تتلقى تقارير 3 محافظات لمواجهة القضية السكانية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول جهود وحدات السكان في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

محافظة القاهرة

محافظة القاهرة بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتحت إشراف المهندس حازم الاشموني السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وبالتنسيق بين وحدة السكان المركزية بالمحافظة ووحدة سكان حي حلوان، تم عقد ندوة تثقيفية بالتنسيق مع جامعة حلوان وبالمشاركة مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شئون البيئة، وتأتي الندوة تفعيلا لمبادرة «تحدث معه» الصادرة من وزارة التنمية المحلية بحضور500 طالب، وتم خلالها عرض أبعاد القضية السكانية وخارطة الطريق، والوضع الحالى للقضية السكانية من النمو السكانى، و الهرم السكانى لجمهورية مصر العربية حتى يناير 2022، وإبراز الخصائص السكانية من صحة الانجاب والبطالة والتعليم وتشغيل المرأة، والكثافة السكانية وتأثيرها على التنمية، وتوضيح المشكلات الملاصقة في عرقلة عجلة التنمية، وإيضاح الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030.

محافظة الإسكندرية

في محافظة الاسكندرية، قامت وحدى السكان المركزية باطلاق مبادرة «إسكندريه بلا سعار»، كما تم تنظيم ندوة إرشادية بمركز النيل للاعلام ركزت على الوقاية من مرض السعار وأهمية تحصين الحيوانات الأليفة بلقاح السعار البيطري وأهمية الإبلاغ على الخط الساخن في حالة وجود تجمعات من الكلاب الضالة ووجود ضرر منها، والتعرف على الإسعافات الأولية في حالة العقر أو الخربشة، والتوعية بأهمية وأماكن لقاح السعار.

معوقات الأنشطة السكانية في محافظة الغربية

في محافظة الغربية، انعقدت اللجنة التنسيقية للسكان بمركز ومدينة السنطة برعاية وحدة السكان بالغربية بحضور رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بمركز ومدينة السنطة والإدارات المختلفة والمعنية بالقضية السكانية، وتم خلال الاجتماع مناقشة القضية السكانية والتى ترتبط بقضايا المجتمع والتنمية الاقتصادية وتؤثر عليها سلبا وإيجابا، حيث تم التركيز على معرفة معوقات الأنشطة السكانية والتركيز على الطبقات الأكثر احتياجا وتم الخروج بعدد من التوصيات منها عمل حملات مستمرة بالتنسيق بين التموين والشرطة ومجلس المدينة لضبط الأسعار،ومتابعة المعارض والتوسع في انشاء معارض السلع بأسعار مخفضة وعمل تقرير يومية،و التوسع في إنشاء شوادر اللحوم بأسعار مخفضة، ومتابعة معارض أهلا بالمدارس، والتأكيد على زيادة الندوات التثقيفية والصحية.