إنجازات 10 سنوات.. استثمارات تطوير الشبكة الكهربائية بلغت حوالي 116 مليار جنيه

استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من تطور شبكات نقل الكهرباء، وزيادة حجم الطاقة الكهربائية، وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وتحسين كفاءة الطاقة في الإنتاج والنقل والاستهلاك، بالإضافة لتدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وفقًا لما رصدته وزارة الكهرباء.

محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية:

- إضافة سعات 33،375 م.ف.أ، من خلال إنشاء 21 محطة محولات على جهد 500 ك. ف بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014.

الخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية:

- إضافة أطوال 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف، وبنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014.

الاستثمارات بلغت حوالي 116 مليار جنيه

وأضافت الوزارة أن قطاع الكهرباء حقق إنجازات استثنائية، قامت بتوفير الكهرباء بشكل دائم للمواطنين، وذلك بعد إضافة خطوط كهربائية واستثمارات بلغت حوالي 116 مليار جنيه، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.

تطور شبكات نقل الكهرباء منذ عام 2014 - 2023

ساهم تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء على تحقيق التالي:

1- إزالة كافة الاختناقات بالشبكة بما يسمح بتفريغ كامل قدرات محطات التوليد واستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها.

2- خفض معدلات الفقد في شبكات النقل على الجهد الفائق والعالي لتعادل المعدلات العالمية.

3- التغذية الكهربائية للمشروعات القومية "العوينات - توشكى - الدلتا الجديدة - سيناء".

4- جاهزية الشبكة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.