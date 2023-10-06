يهتم المواطنون دوما بفواتير الاستهلاك والخدمات الشهرية، لسدادها وعدم التأخر فيها تجنبا للغرامة أو انقطاع الخدمة، ويبدأ دفع الفواتير بمعرفة قيمتها النقدية عن طريق الاستعلام عن الفاتورة وفقا للمنطقة التابع لها ومنها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023 لشهر سبتمبر.

وتتيح وزارة الكهرباء إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023 لشهر سبتمبر التي تشمل محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ الواقعة بنطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023 لشهر سبتمبر

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الخطوات المتبعة في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023 لشهر سبتمبر، بالنسبة لمستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء

تصفح موقع شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من هنـــــا.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير وكتابة المعلومات الآتية الآتية:

- اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها.

- اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.

- اختيار المنطقة التابع لها.

- إدخال رقم الحساب الخاص بك.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.

- استكمال إجراءات الدفع.

دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا

ويمكن دفع فواتير الكهرباء للمواطنين التابعين لشركة شمال الدلتا، عبر إحدى الطرق الآتية:

- الدفع من خلال المحفظة البنكية في عدة بنوك، وتشمل: «بنك التعمير والإسكان، بنك مصر، بنك بلوم، بنك أبو ظبي الإماراتي، بنك كريدي أجريكول، بنك CIB، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك الإسكندرية».

- الدفع من خلال شركات المحمول المختلفة، من خلال التطبيق الخاص بكل شركة على متجر جوجل بلاي.

- الدفع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، من هنــا.

- الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني، مثل: «مكاتب البريد، سداد، ضامن، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، ممكن، البنك الزراعي».

- الدفع من خلال منافذ فوري، في مختلف محافظات الجمهورية.