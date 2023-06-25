12 مليار جنيه لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية

اعلنت وزارة الكهرباء انه فى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التى تتميز بموقع جغرافي ممتد من حيث الاتساع الهائل وامتداد الرقعة الزراعية والصحراوية وتزايد مشروعات إستصلاح الأراضي و وجود عدد غير قليل من المواقع الصناعية حيث تبلغ مساحة نطاقها الجغرافي حوالى 177 الف كم2 ويمثل حوالي 17% من مساحة مصر تقدم الشركة خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث تمتد بأتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية ، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حى العامرية)

الشركة تقدم خدماتها تقدم على مستوى 6 قطاعات

واشارت الوزارة الي ان الشركة خدماتها تقدم على مستوى 6 قطاعات توزيع وهم « قطاع توزيع شمال البحيرة- قطاع توزيع وسط البحيرة- قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات- قطاع توزيع شمال النوبارية- قطاع توزيع مطروح - قطاع توزيع الساحل الشمالى»

إجمالى عدد المشتركين بنطاق الشركة

ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بنطاق الشركة2.699 مليون مشترك منهم 1.191 مليون مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الاغراض (الصناعية - الزراعية - المرافق - منزلية - تجارية - أغراض أخرى)

مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض بالشركة

- بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (337) لوحة.

- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (16911) كم.

- بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (9957) كم.

- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (21808) كم

- بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (2662) كم.

-بلغ إجمالي عدد المحولات (29223) محول بإجمالي قدرة (7775) م.ف.أ.

الخطة الاستثمارية الذاتية والتى يتم تمويلها ذاتياً من موارد الشركة

بلغ قيمة المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى30/6/2023 مبلغ قدره (3.1 مليارجنيه) وذلك لعمليات الاحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء (محافظة البحيرة - محافظة مطروح - مدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية - قرى حى العامرية بمحافظة الاسكندرية

وبلغت قيمة المنفذ بأعمال صيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض من 1/7/2014 وحتى 30/6/2023 مبلغ قدره (650 مليون جنيه)

وبلغ قيمة المنفذ من المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغيرخلال الفترة من 1/7/2014 وحتى 30/6/2023 مبلغ قدره ( 7.250 مليار جنيه)

أبرز المشروعات القومية والإستيراتيجية التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها بالنطاق الجغرافى بالشركة

- المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى " حياة كريمة " والتي تستهدف تطوير شبكة الكهرباء لعدد 242 وحدة قروية بخلاف التوابع لعدد ستة مراكز واقعة نطــاق شــركة البحــيرة لتوزيــع الكــهرباء وهــم :( مركز دمنهور – مركز أبو حمص – مركز كفر الدوار – مركز أبو المطامير – مركز حوش عيسى – مركز وادى النطرون ) وذلك لتحـسين جــودة الخــدمة الكــهربائية المقـدمـة لأكـثر من عــدد 694 ألـف مشـترك

من خلال تنفيذ الأتى:

الموزعات : إنشاء عدد (30) لوحة توزيع جديدةالأكشاك :

-تركيب عدد (1575) كشكأعمدة الجهد المنخفض

- تركيب عدد(85964) عامودموصلات الجهد المنخفض المعزولة

-تركيب وإحلال كمية (6181) كمكابلات الجهد المنخفض

-تركيب كمية(239) كمأعمدة الجهد المتوسط

-تركيب عدد(19001) عامودموصلات الجهد المتوسط

-تركيب كمية(2249) كمكابلات الجهد المتوسط: تركيب كمية(2379) كم

- توصيل التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح الأراضي جنوب محور الضبعة " مشروع الدلتا الجديدة" ويتضمن المشروع توصيل التيار الكهربائي على الجهد المتوسط لعدد (7) محطات رفع بالإضافة إلى عدد (1) محطة معالجة بالحمام بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لإجمالي قدرة 234.7 ميجا. ف. أ

- تم الإنتهاء من إزالة كافة تعارضات شبكات الكهرباء التى تتعارض مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى ( إسكندرية – مطروح ) وذلك من الكيلو 101 حتى الكيلو 156 . بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى (410 مليون جنيه)

- إزالة كافة تعارضات شبكات الكهرباء التى تتعارض مع أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى (240 مليون جنيه) بنسبة تنفيذ 95 %

-تم الإنتهاء من التنفيذ توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار لمطار العلمين الجديد تغذية مؤقتة بقدرة 2 م.ف.أ + تغذية دائمة بقدرة 13 م.ف.أ وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع (75 مليون جنيه)

- تم الإنتهاء من توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار لفندق توليب العلمين (ب) بقدرة 8 م.ف.أ & فندق توليب العلمين (ج) بقدرة 9.8 م.ف.أ وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع (67 مليون جنيه)

-إزالة كافة تعارضات شبكات الكهرباء التى تتعارض مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى ( إسكندرية – مطروح ) وذلك من الكيلو 156 حتى مطروح وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع (635 مليون جنيه) وبغت نسبة التنفيذ 70 %

وتأتى هذه الجهود من أجل توفير الطاقة الكهربائية المستدامة لتغذية مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكـــافة الأغراض عبر الشبكة القومية للكهرباء وكذا المحطات الغير مربوطة بالشبكة بالقدرات اللازمة وطبقـا للمواصفــات الفنية القيــاسية كمـا تتخذ الشركة كــافة الاجراءات لإستقرار وإستمرار التغذية الكهربــائيـة دون انقطاع.