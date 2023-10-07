أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. عيار 21 يعود للاستقرار

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، حالة من الاستقرار، خلال منتصف التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، بعد موجة تراجعات بلغت حوالي 10 جنيهات للجرام عيار 21، خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وتشهد أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات اليومية السبت في المحلات، حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية، خاصة عقب إجازة السادس من أكتوبر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2160 جنيهاً، بينما سجل سعر الأوقية بالأسواق العالمية لتسجل مستوى 1832 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، عند مستوى 2480 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1860 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1447 جنيهً.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب سجل 17 ألف و360 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى ومن مصنع لأخر ومن مشغولا لأخر، فالمشغولات التي تم تصنيعها في الورش أغلى من التي تم تصنيعها في المصانع، كما انها تختلف من عيار لأخر.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية من خسائرها خلال تعاملات أمس، لتسجل 1832 دولار للأوقية، وذلك عقب ارتفاعها بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبًا.

ويأتي الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع استمرار قوة الدولار، حيث استوعب المتداولون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، ويستعدون لعدد كبير من بيانات سوق العمل المقرر هذا الأسبوع.