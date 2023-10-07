شعبة الذهب تحذر من كيانات غير قانونية: تروج أعيرة غير مطابقة للمواصفات

حذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، من التعامل مع أي كيانات غير قانونية ومرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية في مصر.

وأوضحت الشعبة، في بيان صادر عنها، أنها تلقت عددا من الشكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية، وبعض المنافذ غيرالمسجلة، والتي لا تحمل سجلا تجاريا.

ذهب غير مطابق للمواصفات

وأشارت الشعبة إلى أن الشكاوى تمثلت في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، وشراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.

وحذرت الشعبة العامة للذهب جميع المستهلكين من شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة، لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات.

توفير الحماية للمستهلك

وأكدت الشعبة، أنه لن يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك عند قيام المستهلكين بشراء مشغولات ذهبية من الصفحات الإلكترونية أو جروب أو أماكن مجهولة و تشجيع هذه النوعية من الممارسات التجارية غير المنضبطة.

وناشدت المستهلكين مساندت الشعبة فيما تقوم به من جهود لتنظيم تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالتوقف الفوري عن التعامل مع تلك الصفحات، أو أي كيانات غير قانونية تعمل بعيدا عن رقابة الدولة، والإبلاغ عن تلك الكيانات للأجهزة الرقابية المسؤولة عن تنظيم تجارة الذهب بمصر.