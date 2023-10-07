استقرار أسعار الذهب اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

تشهد أسعار الذهب حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2165 جنيهًا، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة عند مستوى 1832 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2474 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1856 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1444 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17320 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات أمس

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2165 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 14 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1818 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1831 دولارًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة أمس الجمعة، ضعف سوق العمل، على الرغم من إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 336 ألف وظيفة عن شهر سبتمبر، كما أضاف القطاع الخاص غير الزراعي نحو 263 ألف وظيفة في سبتمبر، لكن البيانات أظهرت أيضًا ارتفاع معدل البطالة، بجانب انخفاض معدل الأجور على أساس شهري وسنوي، حيث سجل معدل البطالة الأمريكية 3.8% في سبتمبر، وسجل متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري 0.2% في سبتمبر.