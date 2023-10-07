سعر سبيكة الذهب اليوم.. الـ«نصف جرام» بـ1352 جنيها

يمثل الذهب أفضل وسيلة للاستثمار وحفظ الأموال على المدى الطويل، خاصة في حالة عدم الاحتياج للأموال خلال فترة قريبة من الزمن، إذ يعتبر من وسائل الاستثمار طويلة الأجل، وتعد السبائك الذهبية من أفضل القطع التي يمكن الاستثمار فيها لمن لديهم فائضا ماديا لحفظ قيمة المال لفترة طويلة، خصوصًا أنّها تتمتع بالعديد من المميزات، مقارنةً بالمشغولات الذهبية، خاصة انخفاض المصنعية عن المشغولات، لذلك يتجه الكثيرون لمعرفة ومتابعة سعر سبيكة الذهب بشكل يومي، خاصة أنه في الفترة الحالية، تعتبر أسعار المعدن الأصفر مناسبة للشراء في الوقت الحالي.

سعر سبيكة الذهب اليوم

وفي الوقت الحالي، تشهد أسعار الذهب، تراجعًا ملحوظًا خاصة منذ بداية الشهر الحالي الذي شهد انخفاضات كبيرة، وهو ما يؤثر بالتالي على سعر سبيكة الذهب اليوم السبت في مصر، ويجعلها تتراجع، وهي فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله عقب انتهاء الشهادات البنكية الخاصة به، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

انخفاض أسعار السبائك في مصر

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم، استقرار ملحوظًا في مصر، نتيجة استقرار أسعار المعدن الأصفر خلال التعاملات الحالية، وهو ما يمكن لمن يرغب في شراء السبائك، شراء سبيكة بسعر 730 جنيهًا بالمصنعية، إذ سجلت السبيكة عيار 24 وزن 0.25 جرام نحو 731 جنيهًا للسبيكة، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 1352 جنيهًا، حيث وصلت قيمة المصنعية للجرام على السبيكة إلى 65 جنيها.

سعر السبيكة الجرام اليوم

وسجلت سعر السبيكة عيار 24، وزن جرام واحد، حوالي 2545 جنيها، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام، 6349 جنيها، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 12 ألفا و698 جنيهاً، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات، مبلغ 25 ألفا و397 جنيها، وتأتي أسعار السبائك بالمصنعية والدمغة.

سعر السبيكة الـ50 جراما

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراماً إلى 126 ألفا و985 جنيها، وذلك بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.