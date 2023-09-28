كوريا الشمالية تعدل دستورها لصياغة نص يحسم مستقبل أسلحتها النووية

أقر برلمان كوريا الشمالية اليوم، الخميس قانونا يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي، ووصف زعيم البلاد كيم جونج أون هذه الخطوة بأنها «حدث تاريخي».

أسباب تطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية فائقة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية عقب اجتماع للجمعية الشعبية العليا «البرلمان» استمر يومين وانتهى أمس الأربعاء، أن الجمعية اعتمدت بالإجماع تعديلا للدستور لينص على أن تطور كوريا الشمالية «أسلحة نووية فائقة لضمان حقوقها في الوجود ولردع الحرب».

جونج أون: اعتبار القوة النووية القانون الأساسي للدولة

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في كلمة أمام البرلمان «سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صارت دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء».

يذكر أن قرارات الأمم المتحدة تحظر على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية من أي مدى، وبعضها قادر على حمل رأس حربي نووي.