المشدد 6 سنوات لمتهم بإحراز مخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن بمعاقبة «ا.م.ف» عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز الحشيش المخدر والشابو وجوهر الميثامفيتامين؛ بقصد التعاطي بدائرة مركز أخميم شرق سوهاج.

قيام المتهم بإحراز الحشيش المخدر

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة، مفادها قيام المتهم بإحراز الحشيش المخدر، والشابو وجوهر الميثامفيتامين.

القبض على المتهم بحوزته الحشيش

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.