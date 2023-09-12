«جنايات سوهاج»: السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكمًا بمعاقبة «ع. ك. ا»، عامل يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الشابو والحشيش والميثامفيتامين.

اتجار المتهم في الحشيش

تعود أحداث الواقعة إلى مطلع العام الجاري، بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار العامل في الحشيش والشابو والميثامفيتامين.

الحكم على المتهم بالسجن

وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وجرى القبض على المتهم وبحوزته 6 أكياس من الشابو، و20 قطعة من مادة الحشيش، وبمواجهته، اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.