محافظة القاهرة: زيادة حملات رفع الإشغالات المخالفة بالشوارع وبمحيط المدارس

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة الدورية وزيادة عدد الورديات وزيادة حملات رفع الإشغالات المخالفة بالشوارع وبمحيط المدارس.

جاء ذلك خلال جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بنطاق حي حلوان وعرب راشد وكفر العلو وعزبة وعرب الوالدة لحل كافة المشكلات التي يعاني منها المواطن وحلها بشكل جذري والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع بهدف تطويرها وذلك بحضور اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان.

وقف أعمال البناء المخالف

وشددت نائب المحافظ على ضرورة إيقاف كافة أعمال البناء المخالفة من خلال أعمال الرصد والمتابعة المستمرة لوقف الأعمال المخالفة في المهد في إطار التصدي والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وفرض الغرامات على المخالفين إذ قامت الأجهزة التنفيذية بعد الجولة بتلافي الملاحظات خلال الجولة.

وطالبت نائب المحافظ باستنفار جميع رؤساء الاحياء بالمنطقة الجنوبية والتواجد بين المواطنين لسرعة التعامل مع اي شكاوى وتحسين مستوى الخدمات وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولا بأول مع ضرورة المتابعة المستمرة والتواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة.

تكثيف الحملات

كما شددت على ضرورة وجود أفراد المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات بصفة يومية والمرور بنطاق الحي على مدار الساعة للنهوض والارتقاء بمنظومة النظافة وللحد من المخالفات المتكررة بنطاق الحي وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات والكافيهات والباعة بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات مستمرة على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع.