نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من إزالة العقار المائل في مصر القديمة

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من إزالة العقار المائل بنطاق حي مصر القديمة على مدار أقل من شهر، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تابعت مستجدات الإزالة للعقار المائل بشارع إبراهيم المنفي أسفل كوبري العاشر من رمضان بكورنيش النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإجراءات السلامة الوقائية والفنية للحفاظ على الأرواح والمارة والعقارات المجاورة وتأمين الأعمال بالموقع.

تنفيذ قرارات الإخلاء الإداري

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن رئاسة حي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي بالتنسيق مع الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي والقوات الشرطية، قامت بتنفيذ قرارات الإخلاء الإداري الصادرة للعقار للخطورة الداهمة بعد إخلاء العقار كليا من الأشخاص والمنقولات لسرعة البدء في تنفيذ القرارات الصادرة للعقار، إذ كان العقار المائل مقام على مساحة 150 مترا مربعا تقريبا، ومكون من أرضي و10 أدوار متكررة، وتم إزالته حتى سطح الأرض لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح السكان و العقارات المجاورة.

وأوضحت، أنه حرصا على اتخاذ كافة الإجراءات طبقا للأصول الفنية تمت أعمال الإزالة باستخدام معدات الإزالة يدويا دون استخدام المعدات الثقيلة مراعاة لسلامة المواطنين لعدم حدوث انهيار كلى للعقار قد تنتج عنه أضرار جسيمة، حيث تم الاستعانة بجهة متخصصة لتنفيذ الأعمال على قدر عال من الكفاءة لمثل هذه النوعية من الأعمال مع فصل كافة المرافق؛ لتوفير احتياطات ومتطلبات السلامة وجاري حاليا رفع مخلفات الهدم والتراكمات الناتجة عن الإزالة.