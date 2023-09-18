نائب محافظ القاهرة توجه بالالتزام بالجدول الزمني لمرافق شق الثعبان

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعة تطوير ورفع البنية الأساسية والطرق وتوفير كل الدعم لأصحاب المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان، طبقا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات محافظ القاهرة، بما يتماشى مع أهمية المدينة الصناعية للرخام والجرانيت وجعلها مدينة عالمية تنافس مثيلاتها في دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ بحضور العميد ماجد فوزي، القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي طره، والمهندسة نورهان حسن، بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، وممثلي شركات المرافق ومسؤولي التجميل والتشجير بجهاز شؤون البيئة والهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، والمكتب الاستشاري الفني لتنفيذ الأعمال ومكتب الشبكات والمجالس والمؤتمرات.

وتابعت نائب المحافظ، الموقف التنفيذي لكل المرافق بالمنطقة الصناعية عامة وبالكيلو الأول، خاصة من بوابة الأوتوستراد وحتى منطقة المفارق ومنها إحلال وتجديد الكهرباء، طبقا لمقايسة الأعمال والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100% مع أعمال تطوير غرف الكهرباء والموزعات والتي ستساهم بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي بالمنطقة وتخفيف الأحمال عن الشبكة الرئيسية لتقلل نسبة الأعطال، موجهة بضرورة التنسيق التام والمستمر مع المرافق بينها وبين بعض.

وناقشت نائب المحافظ موقف التشجير والتجميل بالكيلو الأول من خلال زراعة الأشجار على جانبي الطريق أمام المصانع بالتعاون مع وزارة شؤون البيئة من خلال البدء في توريد الأشجار لوضعها في مواقعها المحددة طبقا للرسومات المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع مندوبي الحي مع تحديد الجدول الزمني لانتهاء التشجير وتوفير مصادر المياه المتاحة لأعمال الري.

تطوير مدخل شق الثعبان

وفي سياق متصل بحثت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال تشجير الجزيرة الوسطى وتطوير مدخل شق الثعبان والبوابة الرئيسية، وذلك وفقا لتصور المكتب الاستشاري من خلال وضع أحواض الزهور وتحديد المسافات البينية بينهم ووضع الأحواض على جانبي المدخل وزراعة السياج الشجري بالنباتات من خلال مراعاة الأنواع المناسبة لهذه البيئة الصناعية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة.

خدمة المستثمرين

وأكدت نائب المحافظ على رفع كفاءة واجهات المصانع والورش والمعارض بالكيلو الأول بالتعاون مع أصحاب المصانع وبالمشاركة المجتمعية من خلال استعراض نسب الأعمال وكفاءة التشطيبات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة سبل طرح المبنى الخاص بخدمة رجال الأعمال والذي سيتم تنفيذه على أعلى مستوى من خلال تحديد المواصفات والخدمات اللازمة التي سيقدمها لخدمة المستثمرين لتسهيل أعمال التصدير وفتح فروع بنكية وشهر عقاري وقاعات للمؤتمرات ومكاتب إدارية لرجال الأعمال، ومكاتب للشحن والتفريغ ومطاعم وكافتريات وجراجات متعددة الطوابق ومعارض وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مستثمرو المنطقة الصناعية، لتطوير أعمالهم لتتوافر في مكان واحد تسهيلا عليهم للعمل على منافسة السوق العالمية، وفتح آفاق جديدة.