حزب الجيل عن طوفان الأقصى: الشعب الفلسطيني لن يستسلم لإسرائيل

أشاد حزب الجيل الديمقراطي فى بيان أصدره مساء اليوم بالعملية العسكرية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي أربكت العدو الإسرائيلي وفرضت واقعا فلسطينيا جديدا يؤكد أن شعبنا الفلسطيني لم يستسلم للعدو الإسرائيلي، وأن هجماته الوحشية لم تؤثر فيه وفي قدرته على المقاومة التي أربكت العدو وأنزلت به خسائر كثيرة وأكدت بها أن شعبنا الفلسطيني لم ولن يستسلم.

عمليات المقاومة الفلسطينية

أكد حزب الجيل في بيانه أن المقاومة الفلسطينية حررت أراضي جديدة، وأسرت جنودا للعدو من بينهم ثلاثة ضباط من جهاز مخابراتهم وأحالت ليل الاحتلال إلى كابوس دائم معلنة أن شعبنا لن يهدأ ولن يلقى السلاح حتى تحرير أرضنا المقدسة من البحر إلى النهر، ووصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل العملية العسكرية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية بأنها عملية نوعية غير مسبوقة أكدت بها المقاومة الفلسطينية تطويرها لقواتها وأدواتها العسكرية.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي فوجئ بانطلاق كتـائب المقـاومة من غزة في خطوة جريئـة مباغتة للسيطرة على 7 من المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وتوسيع رقعة غزة من 365 كيلومترا إلى 1000 كيلومتر مربع وكان ذلك تحت تأمين جوي صاروخي أشغل العدو بنفسه في القدس والمطارات وتل أبيب.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى قدرة المقاومة على مفاجأة العدو ونجاحها فى الحفاظ على سريتها فلم يعط للعدو أي مؤشر على الهجوم، مضيفا أن اختيار توقيت العملية كان عبقريا فهو واكب اليوبيل الذهبى لانتصار الجيش المصرى العظيم فى أكتوبر 1973م، وأيضا كان يوم السبت يوم كيبور وهو عيد لليهود تعطل فيه الأعمال.

وأوضح رئيس حزب الجيل «الشهابي» أن العملية العسكرية للمقاومة الفلسطينية كانت شاملة فقامت بفتح واقتحام كل الجبهات المحيطة بغلاف غزة في وقت واحد وكان فيها التنسيق المدهش بين المقاومين الفلسطيني المقتحمين جوا وبرا وبحرا، والذين استخدموا كل وسائل المواصلات الخفيفة المتاحة من سيارات وموتيسكلات وخلافه مشيرا إلى ظهور أسلحة جديدة مثل البراشوت والإنزال الجوي.

الجيل: العملية العسكرية كانت ناجحة

وأكد رئيس حزب الجيل، أن العملية العسكرية كانت ناجحة وأسرت فيها المقاومة العشرات وقتلت وأصابت المئات من الصهاينة، مشيرا «الشهابى» وقد أن روعة عملية اليوم أعادت إلى أذهان العدو الصهيوني الجحيم الذي عاشوا فيه في حرب أكتوبر 1973.

وأكد أن مثل هذه العمليات العسكرية الشاملة تفرض القضية الفلسطينية على الساحة الدولية وستجبر الدول الغربية الراعية لإسرائيل والحامية لاعتداءتها الوحشية على شعبنا البطل الفلسطيني على البحث بجدية في حلها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية.