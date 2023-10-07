محمود فوزي يكشف تفاصيل حصول المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي على تأييدات المواطنين

قدّم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، شرحاً تفصيليا لإجمالي التزكيات التي حصل عليها السيد عبدالفتاح السيسي من قبل أعضاء مجلس النواب والتي بلغ عددها 424 تزكية، موضحا أن إجمالي عدد المستقلين 53 والحزبيين 371 والسيدات 106، والشباب 76 عضوا.

وقال المستشار محمود فوزي، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للحملة الانتخابية، إن المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي يدعو المصريين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية: «نتقدم بالتحية لكل راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية».

وأضاف: «نسعى لمشهد مشرف في الانتخابات الرئاسية يليق بمصر والمصريين وأدعو أي شخص محب للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي أن يعتبر نفسه جزءا من حملته».

وأشار إلى أنه سيلتزم بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيتم عقد لقاءات نخبوية وجماهيرية اعتبارا من الأسبوع المقبل.