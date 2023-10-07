ممثل الجالية المصرية بالسعودية يدعو لمصر والرئيس السيسي من أمام الكعبة

توجه «تامر السيد نبه» ممثل الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالسعودية، من داخل صحن الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام في السعودية بأكثر من دعاء لمصر والمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «نسأل الله لمصر أمر يعز فيها أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته واللهم أيد بالحق رئيسنا عبدالفتاح السيسي ويسر أمره يا رب».

السيسي</a> من أمام الكعبة اللهم أيده بالحق واحفظ مصر من أهل الشر" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

تامر السيد: اللهم لا تجعل للمغرضين والمفسدين يدا على مصر

وأضاف: «اللهم لا تجعل للمغرضين والمفسدين يداً على مصر يارب اجعلها عزيزة أبية يارب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم لا تجعل لأهل الشر وأهل السوء يداً على مصر يارب العالمين اللهم إنهم مكروا وأنت خير الماكرين».

واستطرد: «يا رب أيد بالحق رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وآخر دعوانا الحمد لله يارب العالمين لا يغركم مكر الماكرين ولا أعدادهم فعند الله يجتمع الخصوم».