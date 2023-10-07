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رئيس حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي: مرشحنا يستند لموقفه الشجاع في 30 يونيو

كتب:

محمد أيمن سالم
04:39 م | السبت 07 أكتوبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، يستند ترشحه إلى قاعدة شعبية عريضة نتجت عن عشرات من العوامل منها حمله لشرف الانتماء للعسكرية المصرية وموقفه الشجاع الذي لا ينسى في 30 يونيو عندما تعرضت هوية البلاد لخطر الطمس والتشكيك والتفكك فانحازات القوات المسلحة المصرية لرغبة جموع المصريين فحفظت البلاد والعباد.

الدولة المصرية واجهت خطر الإرهاب البغيض بكل حزم وقوة

وأوضح فوزي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية واجهت خطر الإرهاب البغيض بكل حزم وقوة وبذلت فيه الغالي والنفيس وبدأت في تأمين حدودها على جميع المحاور، وانطلقت بعد بناء مؤسساتها الدستورية، إلى تنمية شاملة لم تشهدها البلاد من قبل.

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