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السيدات يستحوذن على النسبة الأكبر من عدد تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

كتب:

آية الله الجافي
04:45 م | السبت 07 أكتوبر 2023
محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

بلغ إجمالي عدد التأييد للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي 1130105، واستحوذت السيدات على النسبة الأكبر؛ إذ بلغ عدد التأييدات من قبل السيدات نحو 740.438 فيما بلغ عدد الذكور  تأييد 692. 364، وذلك بحسب بيانات الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمرها الصحفي الأول.  

وفيما يخص الفئة العمرية، جرى تقسيم عدد التأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي كالتالي:

- أقل من 35 سنة: 514.883

- من 51- 60 سنة: 451 .186

- أكبر من 60 سنة: 761 . 7  

 

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