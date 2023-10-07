السيدات يستحوذن على النسبة الأكبر من عدد تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

بلغ إجمالي عدد التأييد للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي 1130105، واستحوذت السيدات على النسبة الأكبر؛ إذ بلغ عدد التأييدات من قبل السيدات نحو 740.438 فيما بلغ عدد الذكور تأييد 692. 364، وذلك بحسب بيانات الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمرها الصحفي الأول.

وفيما يخص الفئة العمرية، جرى تقسيم عدد التأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي كالتالي:

- أقل من 35 سنة: 514.883

- من 51- 60 سنة: 451 .186

- أكبر من 60 سنة: 761 . 7