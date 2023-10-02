«الوطنية للانتخابات» توضح خطوات وشروط تحرير توكيلات التأييد لمرشحي الرئاسة

منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجداول الزمنية لسير السباق الرئاسي 2024، ويعمل كل مرشح لمنصب رئاسة جمهورية مصر العربية على جمع التوكيلات الشعبية التي نص عليها الدستور بموجب 25 ألف توكيل، من 15 محافظة على الأقل من مختلف المحافظات، بواقع تأييد ألف مواطن على الأقل من كل محافظة، حتى يقدم كل مرشح أوراقه وفقا للقانون.

كيفية تحرير توكيلات مرشحي الانتخابات الرئاسية

ونظّم قانون الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والشروط والإجراءات التي يجريها كل مواطن لعمل توكيل للمرشح الرئاسي الذي يرغب في تأييده؛ لأن القانون نص أنه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين تأييد أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

شروط تحرير توكيل شعبي

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية شروط وإجراءات تحرير توكيل من قبل أحد المواطنين لدعم أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك من واقع القانون:

- التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من مرشح.

- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.

- إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح.

- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.

- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.

- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق.

- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج المخصص لذلك.

- يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

- بالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين في تأييد أحد طالبي الترشح تتبع ذات القواعد، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية، فضلا عن العقوبة المقررة.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر.