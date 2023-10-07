محمود فوزي: نعمل على تنسيق الجهود الداعمة للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

أكد المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، الفصل التام بين نشاط الرئيس السيسي كرئيس للجمهورية، وترشحه للرئاسة لولاية جديدة.

وأضاف «فوزي» في المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أن الحملة ستعمل على تنسيق الجهود المختلفة من الجهات الشعبية والسياسية الداعمة لترشح الرئيس السيسي للوصول إلى أفضل النتائج وتجنب التكرار.

تدشين موقعا إلكترونيا للحملة

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم تدشين موقعًا إلكترونيًا يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفًا: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.

استقبال المواطنين في مقر الحملة للرد على استفساراتهم

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول؛ لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي: سنستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين.