«شباب الإسكندرية»: تنظيم تدريبات مشروع «ألف فتاة .. ألف حلم» في سموحة

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية فعاليات تدريب مشروع «ألف فتاة.. ألف حلم» بمركز شباب سموحة، لتعليم المهارات الأساسية في كرة القدم للفتيات.

الدورى الإنجليزى

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مشروع تدريب «ألف فتاة.. ألف حلم» يأتي في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا، على إنشاء المجلس الثقافي البريطاني بمصر، ويهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج «تنمية المهارات الأساسية»، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المركز الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم.

تدريب 1000 فتاة

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه يعمل بالمشروع عدد 2 مدربًا ومدربة، ويتولى كل مدرب ومدربة تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم بمركز شباب سموحة، ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع 1000 فتاة على مستوى الجمهورية كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي تجدر الإشارة إلى أن التدريبات تستمر على مدار 9 أشهر.