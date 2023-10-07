«الوطنية للانتخابات» تتلقى طلب ترشح المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، إنه في تمام الساعة الثانية و20 دقيقة مساء اليوم، حضر المستشار محمود فوزي، الممثل القانوني للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وقدم الأوراق المطلوبة قانوناً للترشح على منصب رئاسة الجمهورية.

424 تزكية من مجلس النواب

ووفقاً للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عدد التزكيات بلغ 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى مليون و130 ألف تأييد من المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة ما زالت منعقدة حتى 14 أكتوبر، للساعة الثانية مساء.

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.