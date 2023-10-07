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محمود فوزي: المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي وجه بمشاركة جميع أطياف المجتمع في حملته الانتخابية

كتب:

محمد أيمن سالم
05:05 م | السبت 07 أكتوبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن المرشح وجّه أن تكون حملته غير نمطية تقوم على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري بما يقوي موقف 30 يونيو، ويعتمد ذلك على كل القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة والمحبة للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن المرشح وجّه بوجود مجموعة للحوار داخل الحملة تكون معاونة في صناعة القرار حال فوزه بحيث تشكل من أساتذة الجامعات والمثقفين والخبراء في المجالات.

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