محمود فوزي: المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي وجه بمشاركة جميع أطياف المجتمع في حملته الانتخابية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن المرشح وجّه أن تكون حملته غير نمطية تقوم على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري بما يقوي موقف 30 يونيو، ويعتمد ذلك على كل القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة والمحبة للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن المرشح وجّه بوجود مجموعة للحوار داخل الحملة تكون معاونة في صناعة القرار حال فوزه بحيث تشكل من أساتذة الجامعات والمثقفين والخبراء في المجالات.