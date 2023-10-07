حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي: عقد لقاءات جماهيرية بدءا من الأسبوع المقبل

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي إن الحملة سوف تتبع أفضل المعايير في الحملة، كما أطلقت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجرى حاليا تجهيز موقع إلكتروني لعرض برنامج المرشح الرئاسي.

وأوضح «فوزي»، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أن الحملة ستقوم بعقد لقاءات نخبوية وجماهيرية وميدانية مع الأهالي في المحافظات بدءًا من الأسبوع المقبل، كما يستقبل مقر الحملة كل من يريد الاطلاع على خطتنا ورؤيتنا.