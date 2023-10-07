الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي: ننتظر من الإعلام التغطية المهنية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إننا ننتظر من الصحافة والإعلام التغطية المهنية والموضوعية التي تقف من جميع الأطراف على مسافة واحدة ونحرص من جانبنا على التواصل الفعال والمستمر مع جميع وسائل الإعلام والصحف مراعاة لحق المواطن في المعرفة، وأرجو أن لا نعتمد على الأخبار الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح فوزي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أن الحملة ستتخذ مقرات لها في عواصم المحافظات وسيعلن عنها، وترحب بكل دعم تقدمه الأحزاب، وتتيح المشاركة لكل من يرغب في الانضمام من خلال الصفحة الرسمية، وتعمل الحملة على تنسيق الجمهود المختلفة.