بأعلى عائد.. تفاصيل الشهادة الادخارية من بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان العديد من الشهادات الادخارية والتي تختلف التفاصيل والشروط الخاصة بها وفقا لكل شهادة، وتُعتبر الشهادة الثلاثية التي تعرف باسم Luxury، أعلى شهادة ادخارية داخل بنك التعمير والإسكان.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل شهادة Luxury داخل بنك التعمير والإسكان والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان

- حدد بنك التعمير والإسكان الحد الأدنى لشراء الشهادة والذي يبلغ 1000 جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

- وبالنسبة للعائد الخاص بالشهادة يكون ثابتا طوال مدة الشهادة.

- كما تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- فيما يبلغ سعر العائد 18.5% شهريا.

- يسجل سعر العائد السنوي 20%.

تفاصيل الاسترداد

- وبالنسبة للاسترداد يحق للعميل استرداد قيمة الشهادة وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

- وفي حالة طلب الاسترداد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء وحتي سنة قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي للشهادة يتم خصم نسبة من سعر العائد المطبق على الشهادة وذلك من بعد 6 أشهر لتكون في السنة الأولى 11% كما تصل في السنة الثانية إلي 10.5% والسنة الثالثة 10%.