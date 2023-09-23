إكسب مليون جنيه كاش من بنك التعمير والإسكان..«فرصة لـ 4 أشخاص فقط»

يسعي عدد كبير من المواطنين بالفوز بجوائز بنك التعمير والإسكان، التي أعلن عنها في وقت سابق عبر موقعة الرسمي علي شبكة الإنترنت، ويعد بنك بنك التعمير والإسكان أحد أهم البنوك في مصر.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية طريقة كسب مليون جنيه كاش مقدمة من بنك التعمير والإسكان لعدد 4 أشخاص فائزين، بالإضافة إلى شروط دخول السحب والمستندات المطلوبة من المواطنين لفتح حساب جديد بالبنك.

الشروط والقواعد المطبقة على السحب

أعلن بنك التعمير والإسكان عن مسابقة جديدة بفرصة ربح مليون جنيه تقدم لـ4 فائزين فقط على مدار 4 أشهر بواقع فائز واحد فقط كل شهر، بمجموع جوائز 4 مليون جنيه، إذ يبدأ أول سحب خلال شهر أكتوبر المقبل، كما اشترط البنك على عملاءه آلا يقل رصيد الحساب الجاري للعملاء عن 50 ألف جنيه أو مضاعفاتها، وتبدأ المسابقة بإقفال شهر سبتمبر 2023، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2023.

الفئات المستثناة من دخول السحب

وحدد البنك نوعين من العملاء يتم استثنائهم من دخول السحب، وهم العاملين والموظفين في بنك التعمير والإسكان وجميع أقاربهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى عملاء البنك الفائزين بجائزة المليون جنيه في السحوبات.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك التعمير والإسكان

وحدد البنك المستندات المطلوبة من المواطنين لفتح حساب جاري بالبنك والتي تتمثل في: نموذج التوقيعات الخاص بالعميل، ومستند تحقيق شخصية رسمي كبطاقة الرقم قومي، ونموذج إثبات جهة العمل أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى مستند تحديد محل إقامة كفاتورة المياه، أو التليفون الأرضي.