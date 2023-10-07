محمود فوزي: الاقتصاد له الاهتمام الأكبر في رؤية المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أن الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية، وليست مصرية فقط، ولها انعاكسات نعترف بها.

وأضاف «فوزي» خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي: «نحن متفائلون إن شاء الله بالقادم، لإن إحنا عدينا المرحلة الصعبة، والمرحلة الصعبة التي كانت تستلزم الجهد الأكبر الحمدلله عدت».

وأوضح محمود فوزي: «خلينا نتكلم بصراحة، الأزمة الاقتصادية عالمية، ليست مصرية فقط، لها انعكاسات مصرية نعترف بذلك، بشكل أساسي هناك تضخم يجب مواجهته، لكن هناك رؤية للمرشح الرئاسي جاري إعدادها بالتوافق وسيتم إعلانها، والحقيقة إن الجانب الاقتصادي له الباع الكبير في هذه الرؤية».

الحملة تستهدف الشباب

وأضاف حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي تستهدف فئة الشباب، مضيفا: «نفصل تماما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس للجمهورية وبين المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي».