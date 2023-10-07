محمود فوزي: المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي يدعو جميع المواطنين لاختيار الأصلح

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إن الدولة عملت على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بشكل كبير، ولم يتحقق ذلك لولا رؤية واضحة وإرادة سياسية صلبة تدرك التحديات والمخاطر وتعي الأهداف وتمتلك الوسائل والقدرات.

وأوضح فوزي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أن ما جرى إنجازه على أرض الواقع يؤكد أن الدولة المصرية أدركت أهمية الحاجة للتشغيل وتلافي خطر البطالة، متابعا أن الانتخاب حق والمشاركة فيها واجب وطني، والمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي يدعو جميع المواطنين المصريين لاختيار الأصلح والأكفأ في الانتخابات الرئاسية التي نحرص على أن تكون نظيفة؛ تولد حياة سياسية وتطبق المعايير الوطنية.