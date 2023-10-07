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محمود فوزي: حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي مستعدة للتواصل مع جميع المرشحين

كتب:

محمد أيمن سالم
04:55 م | السبت 07 أكتوبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إن الحوار الوطني الذي أطلق على مدار عام ونصف على محاور سياسية واجتماعية وما دار به من مناقشات جادة ومعمقة عكست كل ألوان الطيف المصري، وما صدرت عنه من توصيات مبشرة في المرحلة الأولى كانت محل توافق واضح ولها أفضل الأثر في تنشيط وتحريك الحياة السياسية.

وأوضح فوزي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أنه نتيجة لتنشيط الحوار الوطني للحياة السياسية رأينا عددا من رؤساء الأحزاب الذين بادروا بالإعلان عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، موجها التحية لكل المرشحين ودعوتهم لخوض الانتخابات بشرف وتنافس يعكس الحضارة المصرية، وحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي على استعداد للتواصل مع حملات جميع المرشحين.

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