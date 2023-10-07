زراعة الأشجار والدهانات ضمن البرنامج البيئي بمراكز شباب بيلا في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية بإدارتي بيلا والحامول اليوم البيئي التطوعي، بمشاركة 60 شابا وفتاة من أعضاء أنديه التطوع والفتاة بمركزي «إبشان، والمجاز الغربي»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

توجيه طاقات النشء والشباب الفكرية والعلمية والفنية للإسهام في خدمة المجتمع

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الهدف من المشروع توجيه طاقات النشء والشباب الفكرية والعلمية والفنية للإسهام في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة التطوع، وغرس منظومة القيم التطوعية للشباب المصري، واستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعهم ويدعم القيم الوطنية في نفوسهم، إلى جانب تدعيم قيم التطوع في نفوس الشباب، ورفع المستوى الثقافي للشباب.

زراعة الأشجار في الأماكن المخصصة لها

وأضاف وكيل الوزارة، أنّه تم تجميع فريق أندية التطوع والفتاة بمركزي شباب «إبشان، والمجاز الغربي»، وتم زراعة الأشجار في الأماكن المخصصة لها، هذا بالإضافة إلى عمل نظافة في بعض الأماكن التي تحتاج إلى نظافة داخل المراكز، ودهان البوابات وطلاء الحوائط.

جاء تنفيذ اليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب بيلا، والحامول بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد، مسؤول أندية التطوع، وغادة راشد، مسؤول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، ومتابعة تنفيذ مجدى التهامي، ومحمد السماحي، مديري إدارتي الحامول وبيلا.