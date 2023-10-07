توفير سيارات وأتوبيسات لنقل الطلاب إلى جامعتي كفر الشيخ والإسكندرية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سير العمل بالمواقف بمدن ومراكز المحافظة، وذلك لوفير عدد من السيارات لنقل طلاب الجامعات من مراكزهم وقراهم للكليات المختلفة بجامعة كفر الشيخ، ووجه اللواء هشام مطر، مدير عام المواقف بالمحافظة، بالمتابعة على مدار الساعة، وتوفير وسائل المواصلات للطلاب والطالبات.

نقل طلاب دسوق وتوفير مواصلات لهم

كما تابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، انتظام العمل بمواقف السيارات بدسوق، وتم الدفع بـ25 سيارة سرفيس وأتوبيسين، لنقل الطلاب لجامعة كفر الشيخ وكلية الدراسات، إضافة لطلاب المدارس، لحل مشكلة تكدس الركاب.

نقل طلاب بلطيم إلى العاصمة

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، موقف سيارات الأجرة، وتم الدفع بـ6 أتوبيسات و100 سيارة، لنقل الطلاب من بلطيم إلى مدينة كفر الشيخ، وكذلك إلى جامعة الإسكندرية، بهدف إنهاء التكدس والزحام بالمواقف، والاطمئنان على الطلاب المسافرين للجامعات المختلفة.

كما تابع اللواء هشام مطر، مدير عام المواقف في كفر الشيخ، سير العمل بمجمع المواقف، لتوفير سيارات لنقل للطلاب، تنفيذاً توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في هذا الصدد.