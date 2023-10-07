سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم في مختلف البنوك، إذ بلغ سعر الشراء اليوم 8.20 جنيه، كما سجل 8.23 جنيه للبيع، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك للأسعار عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع بحسب للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع بحسب البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع بحسب بنك CIB.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.