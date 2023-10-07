الكشف على 800 مواطن في قافلة طبية لجامعة الزقازيق بالإبراهيمية 

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم السبت أعمالها بالكشف على 810 مواطنين من أهالى قرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بالإبراهيمية

وبدأت العيادات في استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وجيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري.

الكشف على 800 مواطن وصرف الأدوية مجاناً

ورافق القافلة الطبية أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث تم الكشف على 685 حالة في 10 تخصصات طبية مختلفة وهي «الباطنة - المتوطنة - القلب - الصدر - العظام - الروماتيزم - المخ والأعصاب - الأطفال - الرمد - طب الأسرة »، كما تم تحويل 18 حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 125 حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط.

توزيع الأدوية بالمجان للمرضى

كما قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية مجانًا للمرضى وبيان لكل مريض حول كيفية استخدام الأدوية المصروفة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا.