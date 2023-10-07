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الكشف على 108 أشخاص في قافلة طبية لأمراض العيون بأرمنت

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
01:49 م | السبت 07 أكتوبر 2023
الكشف على العيون بالمجان

الكشف على العيون بالمجان

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بمركز ومدينة أرمنت، إذ جرى توقيع الكشف الطبي على 108 حالات، مع أخذ مقاسات نظارات طبية وتحديد مواعيد إجراءات عمليات، وذلك ضمن مبادرة «صحتك تهمنا»، التي أطلقتها وحدة السكان بالمحافظة في شهر أبريل الماضي.

أمراض العين

وقالت مدير وحدة السكان بالمحافظة، إن قوافل وحدة السكان الطبية وصلت الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً في المناطق ذات الاحتياج لذلك الدعم الطبي والخدمات التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية، مشيرة إلى أن أمراض العين من أولويات التدخلات الصحية، والتي تهدف إلى الحدّ من فقدان البصر الممكن توقيه، من خلال العمل على توفير آليات تتمثل في إجراء العمليات، والتدابير الوقائية.

مشكلات خاصة بالقرية

وأضافت تم رصد مشكلات رواد القافلة عن مدى احتياجاتهم المستقبلية من قوافل طبية، ومن رصد مشكلات خاصة بالقرية؛ لتسريع الاستجابة من قبل وحدة السكان العامة من خلال شباب وحدة السكان بالأقصر.

تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

يأتي ذلك بناء على توجيهات توجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ومتابعة رجاء شوقي، رئيس وحدة سكان محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة.

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