فحص 1417 حالة في قافلة طبية بالمنيا وصرف العلاج مجانا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

قافلة طبية في قرية النصر بالعدوة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 2 و3 أكتوبر الجاري بقرية النصر 6 بمركز العدوة، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بعدد من التخصصات المختلفة جاءت ما بين «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك»، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث جرى الكشف على 1417 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 289 حالة جراحة، 315 حالة أطفال، 184باطنة، 83 امرأة، 36 تنظيم الأسرة، 80 أسنان، 222 رمد، 149 جلدية، 59 قلب.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأضاف وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا أنه جرى إجراء 87 تحليلا ًمتنوعاً، 3 موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية و 115 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و5 حالات خلع أسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 116 مترددا لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.