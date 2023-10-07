حصر وصيانة معدات الإغاثة ورفع كفاءة العاملين عليها في الغربية

طالب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بسرعة حصر وتجميع وصيانة كافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة والعناصر الفنية القادرة على إدارة هذه المعدات وتشغيل كافة المعدات في مدة أقصاها شهران، بالإضافة إلى حصر محطات المياه ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وإصلاح كل ما هو معطل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الشبكة الوطنية الموحدة

وأوضح «رحمي» أن ذلك جاء خلال اجتماع تم عقده بشكل عاجل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس الجمعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

جاهزية المعدات

وأشار محافظ الغربية إلى أن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن على جاهزية وفاعلية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل.