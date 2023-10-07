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محمود البزاوي ينضم لفيلم عادل مش عادل لـ أحمد الفيشاوي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:30 م | السبت 07 أكتوبر 2023
محمود البزاوي

محمود البزاوي

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، تصوير فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، وذلك تمهيدا لعرضه بمصر والوطن العربي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

أبطال فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي 

وعلمت الوطن من مصادرها الخاصة، أن الفنان محمود البزاوي، انضم لـ أبطال فيلم عادل مش عادل، بجانب أحمد الفيشاوي، شيري عادل، بدرية طلبة.

وكان أحمد الفيشاوي، وجه رسالة خاصة للمخرج أحمد يسري، مخرج فيلم «عادل مش عادل»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشر الفيشاوي، صورا من كواليس تصوير الفيلم، وعلق عليها: «في التصوير مع أحمد يسري صديق العمر.. أخويا الحبيب عملنا فيلم 45 يوم (2007)، وريتسا (2021) والنهاردة بنعمل الفيلم الكوميدي عادل مش عادل (2023)».

ورد وريحان

وكان أحمد الفيشاوي، انتهى مؤخرا من تصوير فيلم «ورد وريحان»، الذي يشاركه في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم رانيا يوسف، محسن بن منصور، أسما سليمان، عمرو عبدالعزيز، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.

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