محمود البزاوي يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الزعيم مدرسة فنية خاصة

تجمع علاقة صداقة قوية بين الزعيم عادل إمام والفنان محمود البزاوي، إذ شارك الثنائي بأكثر من عمل فني بين السينما والدراما، لذا حرص «البزاوي» على توجيه رسالة خاصة لـ«إمام»، بمناسبة عيد ميلاده الـ82.

رسالة محمود البزاوي لـ عادل إمام

وكتب الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عيد ميلاد الأستاذ.. وزي ما دايمًا بقول عن الأستاذ، في تمثيل تراچيدي وفي كوميدي وفي عادل إمام.. كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم».

وأضاف: «عادل إمام هو مدرسة خاصة في الفن وموجود بكل مدارس التمثيل، حيث أنه جسد جميع الأدوار كوميدي وتراجيدي».

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ 82

واحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده أمس، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب، إذ كان آخر ظهور فني له من خلال مسلسل «فلانتينو» عام 2020، الذي يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

وكشف شقيق الزعيم عادل إمام، أنه بصحة جيدة، وسعيد للغاية بهذا الاحتفال والتهاني التي تلقاها من محبيه بمناسبة عيد ميلاده.

فيلم «النوم في العسل»

وجمع بين عادل إمام ومحمود البزاوي عددًا من الأعمال الفنية، منها فيلم «النوم في العسل»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 1996، وتدور أحداث العمل الأساسية حول ظاهرة غامضة تتفشى في المدينة، إذ يصاب الرجال بعجز جنسي لتزايد الإحباطات العامة والخاصة، والعمل من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفه.

تهاني الفنانين لـ عادل إمام

ولم يكن محمود البزاوي وحده الذي هنأ الفنان عادل إمام، إذ وجه عدد كبير من الفنانين، التهنئة للزعيم عادل إمام من خلال رسائل صوتية وفيديوهات خاصة لـ«الوطن»، منهم الفنانة إلهام شاهين، لبلبة، طارق عبد العزيز، عادل الفار، وغيرهم من الفنانين.