هاني تمام: مقاصد الشريعة لا تتحقق إلا بوجود وطن قوي

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ هناك ما يسمى بالمقاصد الكليّة في الإسلام، مشيرًا إلى أن تلك الكليّات خمس أمور كبيرة جاء الإسلام كي يحافظ عليها.

خمس كليّات جاء الإسلام للحفاظ عليها

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء، أنّ الكليّات الخمس هي الدين، والنفس والمال والعرض، وفي الأخير العقل، مشيرًا إلى أنه لن نستطيع أن نحافظ عليهم إلا إذا كان هناك وطن يحميها، مؤكدًا أن الوطن هو التربة التي يغرس فيها الكليّات الخمس.

حماية الوطن

واستكمل: «إذا لم يوجد وطن فلن يأمن أحد على نفسه أو يأمن على ماله، أو على عرضه ولا على أولاده، ولا علي أي شيء، إذا لا يوجد وطن تستباح فيه كل الحرمات ويصير الإنسان ماله وأهله وكل ما لديه عرضة للسلب والنهب والسرقة»