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تقارير إعلامية: إسرائيل تستدعي قوات الاحتياط بمئأت الآلاف حسب الحاجة

كتب:

محمد علي حسن
06:48 م | السبت 07 أكتوبر 2023
جنود الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن استدعاء العديد من قوات الاحتياط حتى مئات الآلاف حسب الحاجة .

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية «الفندق»، شرق مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية، بأعداد كبيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية وانتشرت على طول الشارع الرئيسي، وأجبرت المواطنين على إغلاق محلاتهم التجارية.

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