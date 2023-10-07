تعرف على أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات المسائية اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، حالة من الاستقرار، خلال منتصف التعاملات المسائية في الأسواق المحلية، ذلك بعدما اتجهت أسعار الذهب العالمية الخميس الماضي، لإنهاء سلسلة من الخسائر الكبرى والتي استمرت لعدة أيام، وبدء الذهب باستعادة سيطرته عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

شهدت أسعار الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات المسائية في المحلات حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، خاصة عقب إجازة السادس من أكتوبر.

جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته نحو 2200 جنيه، فيما سجل سعر الأوقية في الأسواق العالمية مستوى الـ1832 دولارا.

جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، عند مستوى 2514 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1886 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1447 جنيهً.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب سجل 17 ألف و600 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بالمصنع

هذا وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة لأخرى ومن مصنع لأخر، فالمشغولات التي يجرى تصنيعها في الورش هي أغلى من التي تم تصنيعها في المصانع، ويختلف السعر من عيار لأخر.

جدير بالذكر أنه قد ارتفعت أسعار الذهب العالمية من خسائرها خلال تعاملات أمس، وفيه سجلت سعر الأوقية 1832 دولار، عقب ارتفاعها بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبًا.