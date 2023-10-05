الذهب يستعيد بريقه عالميا مع تراجع الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

تتجه أسعار الذهب العالمية يوم الخميس نحو إنهاء سلسلة من الخسائر الكبيرة التي استمرت لعدة أيام، حيث بدء الذهب في استعادة سيطرته مرة أخرى عالميا بعد تقييد الدولار له، وجاء ذلك الارتفاع عقب انخفاضة لأدنى مستوى له منذ 2016.

ارتفاع الذهب بعد انخفاض الدولار

وتأتي ارتفاعات الذهب الحالية وسط تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والانخفاض في قيمة الدولار، بالتزامن مع ترقب الأسواق لبيانات التوظيف الرئيسية، والمقرر صدورها غدًا الجمعة.

ووفق تقارير البورصات الدولية ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.16% إلى 1837 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.14% إلى 1823 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أضعف مستوى له منذ مارس.

تراجع مؤشرات الدولار في البورصة

وكان لتراجع مؤشر الدولار دور كبير في تحرير سيطرة الذهب، إذ انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 106.457 نقطة.

وانخفضت أسعار الذهب عند نهاية التعاملات، أمس الأربعاء، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للجلسة الثامنة على التوالي، رغم انخفاض مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من المتوقع خلال سبتمبر بحسب بيانات «إيه دي بي».

وقال موقع «إنفيستينج» إن انخفاض الدولار دعم من المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس.

وربح البلاتين 0.5% إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية، وصعد البلاديوم 1.2% إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه يوم الأربعاء.